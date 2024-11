Coup de feu à Anderlecht: "Des policiers bloquaient la rue"

"Nous avons été appelés vers 5h50 pour un accident entre une voiture et un taxi. Au bord du véhicule il y avait 3 personnes. L’une d’entre elles est sortie du véhicule et a tiré en direction du taxi. Les trois occupants de la voiture ont ensuite pris la fuite", indique la police de la zone Bruxelles-Midi.

"Je travaille dans la rue et les policiers m’ont dit que je ne pouvais pas passer. J’ai donc dû rentrer chez moi. Visiblement, il y a eu des tirs. Quand je suis arrivé, cela venait de se passer. Il y avait des policiers qui bloquaient la rue. L’un des agents m’a parlé d’une fusillade. Et en discutant avec des habitants du quartier, certains m’ont dit qu’ils ont entendu des cris et des tirs", raconte un témoin, qui a contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous.

Un hélicoptère de la police déployé

Les agents de la zone de police Bruxelles-Midi ont établi un périmètre de sécurité. Un hélicoptère de la police fédérale a également été déployé afin d'effectuer des recherches dans la zone. Ces recherches ont permis d'interpeller un suspect.

Le parquet de Bruxelles a été informé et a dépêché sur place le laboratoire de la police fédérale ainsi qu'un expert en balistique.

Selon la police, il n’y aurait pas de blessés. Une enquête est ouverte pour éclaircir les circonstances de cet incident.