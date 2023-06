Coup d'envoi de l'Ommegang 2023 sur la Grand-Place de Bruxelles

Le festival folklorique Ommegang 2023 a débuté à Bruxelles mercredi soir. Il se déroulera les 28 et 30 juin. Le traditionnel village Renaissance sera au Sablon du jeudi 29 au samedi 1er juillet.

La tradition de l'Ommegang est à nouveau perpétuée à l'occasion de deux cérémonies prévues durant deux soirées: près de 1.400 figurants, 40 chevaux et 38 groupes folkloriques participent à cette reconstitution de la procession des différents corps de la Ville de Bruxelles et de la noblesse belge devant l'empereur Charles Quint et son fils, le futur roi Philippe II, en 1549.

Il s'agit de la deuxième édition de cette procession historique depuis sa reconnaissance au Patrimoine mondial de l'UNESCO, en décembre 2019.