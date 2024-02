Coups de feu à Bruxelles: "Nous sommes otages des trafics de drogue"

L'enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette fusillade. Un expert balistique a été désigné. La voiture en question a été retrouvée à Anderlecht, et contenait des armes, selon le bourgmestre. Les suspects sont toujours recherchés.

Jean Spinette évoque des guerres de territoire pour le trafic de drogue, dans un contexte de plus en plus compliqué: "Je présume que les protagonistes dans le monde de la drogue se disputent les zones. C'est un phénomène qui relève du grand banditisme, ce n'est plus un petit deal local. On est pris en otage par les trafics de drogue." Il soupçonne même que les faits soient "une prolongation du phénomène de la semaine dernière".

Il fait référence à la fusillade de ce dimanche, au croisement de la rue Lacaille et du boulevard du Midi qui a fait deux blessés.