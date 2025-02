Coups de feu en série à Anderlecht: "ll faut s’attaquer aux guetteurs, dealeurs, ceux qui ont les Kalachnikov et leurs commanditaires"

Le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin (MR) a réuni lundi en fin de matinée la plupart des acteurs de la chaîne de la sécurité policière et de la Justice pour se pencher sur les actions à maintenir et à développer afin d'apporter des solutions dans l'immédiat face à la violence liée à la drogue à Bruxelles.

Dans une brève déclaration à l'entame de la réunion co-présidée par la ministre de la Justice Annelies Verlinden (CD&V), le ministre de l'Intérieur a précisé qu'il serait également question de travailler dès à présent sur des solutions à long terme, sous peine de se retrouver perdant dans la lutte contre le narco trafic et la violence qui y est associée. "Si on travaille sur le court terme, on va continuer à le faire et ça, c’est une bataille qu’on finira par perdre car on aura toujours une longueur de retard si on ne travaille pas sur le moyen et le long terme, a expliqué Bernard Quintin. Il est important que l’on s’attaque aux phénomènes que l’on voit, qui sont très visibles : ces attaques concentrées sur Anderlecht pour le moment".

Parmi les nombreux participants à la réunion, se trouvent, outre les deux ministres, la commissaire nationale aux drogues Ine Van Wymersch, le commissaire général de la police fédérale Eric Snoeck, et Leen Depuydt, cheffe du centre de Crise National. La semaine dernière et durant le week-end, plusieurs faits de violence armée ont été déplorés dans la commune d'Anderlecht, notamment à proximité de et dans la station de métro Clemenceau, ainsi qu'au Peterbos. "Il faut aussi s’attaquer à toute la chaîne : les guetteurs, les dealeurs, ceux qui ont les Kalachnikov et leurs commanditaires qu’ils soient ici ou ailleurs, a ajouté le ministre de l'Intérieur. C’est un travail de longue haleine qui va demander de nombreux efforts, en termes humains, financiers et technologiques".