"Des cris" et des "gens cagoulés": frayeur pour Abdel, réveillé en pleine nuit à Molenbeek par des bruits inquiétants

La nuit a été pour le moins mouvementée pour Abdel. Aux alentours de 00h30, cet habitant de la rue d'Osseghem, à Molenbeek, est réveillé par "des bruits d'explosion" et "des cris". La peur et l'angoisse montent. "Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu des gens cagoulés, il y avait le feu", raconte-t-il, au petit matin, "lessivé" par les événements. Il saisit son téléphone pour appeler la police, et la prévenir de la situation inquiétante qui se déroule devant ses yeux sur l'ancien parking du Delhaize. "Avec le climat d'insécurité ambiant, les fusillades à Anderlecht ces derniers jours, on avait vraiment très peur", témoigne notre interlocuteur, qui a appuyé sur le bouton orange Alertez-nous.

Les forces de l'ordre prennent en note le signalement d'Abdel et le rappellent quelques minutes plus tard. "L'inspecteur m'a dit qu'il y avait un clip, avec une autorisation jusqu'à 4h30", rapporte-t-il. Contactée, la police de la zone Ouest de Bruxelles confirme qu'une autorisation a bien été attribuée pour ce tournage, qui se déroule en réalité sur un terrain appartenant à la région bruxelloise, et qui héberge le projet Lion City, qui vise à développer le quartier en offrant des espaces à différentes disciplines (artisanat, sport, projets sociaux).