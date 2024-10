Deux appartements inhabitables à la suite d'un incendie à Anderlecht: que s'est-il passé?

Le feu a pris dans un appartement, plus précisément au niveau d'un boîtier électrique à l'intérieur d'un mur mitoyen, et s'est propagé à l'appartement d'à-côté. Les pompiers ont éteint l'incendie, mais les deux logements sinistrés sont inhabitables pour le moment.

"Une mère et ses trois enfants se trouvaient dans le premier appartement. Ils se sont mis en sécurité par leurs propres moyens et ont été examinés sur place par les services de secours", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Dans le second appartement, une personne dormait. Elle a été réveillée et évacuée par les pompiers. Elle avait inhalé un peu de fumée et a été soignée sur place par les services de secours."