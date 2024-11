Fusionner les 19 communes bruxelloises et y placer un seul bourgmestre: serait-ce une bonne idée?

La fuite d'une note de départ de discussions pour les négociateurs bruxellois néerlandophones fait couler beaucoup d'encre. On y découvre qu'Elke Van den Brandt, cheffe de file de Groen, discute avec la N-VA, l'Open Vld et Vooruit de la fin des 19 communes bruxelloises. Mais concrètement, qu'est-ce cette fusion présente comme avantages et inconvénients?

Et si on mettait fin aux 19 communes ? A Bruxelles, alors que le gouvernement n’est toujours pas formé, une note d’Elke Van den Brandt, en charge de la formation d'une majorité néerlandophone à Bruxelles, a fuité dans la presse. On y découvre que les 4 partis flamands pressentis pour faire partie de la future majorité régionale discutent non seulement de la fusion des zones de police, mais aussi de la fusion des CPAS et carrément des communes. Des communes qui seraient certes remplacées par quelques districts, mais Bruxelles deviendrait sans doute une grande ville comme Anvers ou Gand avec un bourgmestre, un président de CPAS et un commissaire de police. Reste cette question : garder 19 communes, c’est important pour vous ou ça sert juste à distribuer des postes à tout le monde ?

Bruxelles compte plus de mandataires politiques que Paris

Plus qu’un seul bourgmestre, quelques échevins et un conseil communal à place de 19 : on économiserait combien ?

Il n'y a pas de chiffres à donner, ni même de proportions, parce qu'à toutes les portes où RTL info a frappé et où on a bien voulu ouvrir, personne n'avait connaissance d'un montant quelconque d'économies que la fusion générerait.