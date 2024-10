Greta Thunberg bloque le boulevard du Jardin Botanique contre les combustibles fossiles

Plus de 150 activistes pour le climat, dont la Suédoise Greta Thunberg, ont bloqué samedi après-midi le boulevard du Jardin Botanique dans le centre-ville de Bruxelles, à hauteur de Rogier. Réunis sous le drapeau de la plateforme United for Climate Justice (UCJ), ils ont appelé à la fin du soutien des gouvernements à l'économie des combustibles fossiles dans toute l'Union européenne (UE).

Dès 14h30, les activistes - attachés les uns aux autres - se sont assis sur le boulevard, avant d'être rapidement nassés par les forces de police. "Zero-émissions maintenant!", arborait une pancarte. Cette journée d'action fait suite à une lettre ouverte envoyée par UCJ début octobre aux institutions de l'UE, et cosignée par plus de 130 universitaires et organisations (dont Oxfam ou Greenpeace).

Les subventions aux combustibles fossiles "faussent la demande d'énergie, perpétuent la dépendance à l'égard des sources d'énergie polluantes et sapent la sécurité énergétique européenne, tout en soutenant des industries qui contribuent grandement aux émissions de gaz à effet de serre", souligne la lettre. En contradiction directe avec les propres objectifs environnementaux de l'UE, elles "alimentent la crise climatique mondiale, affectant de manière disproportionnée les communautés vulnérables en Europe et dans les pays du Sud".