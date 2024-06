Important déploiement de police au niveau de l'avenue Rogier: que s'est-il passé à Bruxelles?

Abdel nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous pour signaler un déploiement de police d'envergure à Schaerbeek.

"Des combis, des voitures banalisées, et même un hélicoptère", écrit Abdel qui se demande ce qu'il s'est passé à l'avenue Rogier de Bruxelles (Schaerbeek). Nous avons contacté le porte-parole de la zone de police qui indique qu'il s'agit d'une course-poursuite qui s'est déroulée ce dimanche, en fin de matinée.

Les forces de l'ordre devaient lui faire une remarque à la suite d'une infraction, la personne au volant du véhicule a pris la fuite et "fait une entrave méchante". Dès lors, la police a poursuivi le véhicule et a arrêté le conducteur. On ignore, à l'heure d'écrire ces lignes, les raisons qui ont poussé la personne à prendre la fuite.