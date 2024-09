Inauguration d'un nouveau centre social multidimensionnel des Petits Riens à Bruxelles

Situé dans la commune de Forest au numéro 328 de l'avenue Van Volxem, ce bâtiment de 1.200 mètres carré a pu être acquis et rénové par les Petits Riens grâce à un don privé substantiel et à un renfort des subsides de la Commission communautaire commune (Cocom).

"Ces dernières années, le nombre de sans-abri à Bruxelles a considérablement augmenté, et nos équipes le constatent sur le terrain. Les demandes d'aides se multiplient et les situations des personnes sont de plus en plus complexes - cumulant logement, santé, finances ou encore consommations", soulignent l'association.