Intervention des pompiers pour une fuite de CO dans un immeuble de Neder-Over-Heembeek

Les pompiers bruxellois sont intervenus vers 02h20 dans la nuit de vendredi à samedi dans l'avenue des Croix de Guerre à Neder-Over-Hembeek en raison de la présence de monoxyde de carbone (CO) dans un immeuble de cinq étages comprenant 13 appartements, ont indiqué samedi matin les hommes du feu. Aucun blessé n'est à déplorer.

D'après M. Derieuw, certains brûleurs individuels de l'immeuble sont défectueux, les gaz de combustion sortent donc par la façade et sont emportés par le vent vers les étages supérieurs. Cela explique la propagation rapide du gaz à l'ensemble du bâtiment.

Selon Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, c'est un occupant du bâtiment qui a donné l'alerte après que le détecteur de CO de son appartement s'est déclenché. À leur arrivée les pompiers ont rapidement constaté la forte présence de monoxyde de carbone aux autres étages.

"L'évacuation n'est pas conforme à la réglementation", a précisé le porte-parole. "Heureusement, les gaz n'ont pas pénétré dans les chambres ou les pièces de vie. Il n'y a pas eu de blessés et personne n'a été intoxiqué."

Le gestionnaire bruxellois du réseau de distribution d'électricité et de gaz naturel, Sibelga, a depuis coupé l'arrivée de gaz en attendant un contrôle approfondi et une réparation de l'installation. Dans l'intervalle, les habitants devront se passer d'eau chaude et de chauffage.