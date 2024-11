La capitale s'illumine pour les fêtes: découvrez les premières images de Brussels By Lights

Brussels By Lights éclaire 171 rues jusqu’au 5 janvier, avec un show interactif aux Marolles. Une initiative festive pour attirer les visiteurs et soutenir les commerces locaux.

Dès ce mercredi soir et jusqu'au 5 janvier, Brussels By Lights illumine 171 rues de Bruxelles à l'aide d'un éclairage festif. Avec cet événement, l'échevin des Affaires économiques Benhur Yusuf Ergen (Défi) veut stimuler les zones commerciales et soutenir les entreprises économiques locales. Cette édition se concentre principalement sur le quartier populaire des Marolles, avec un spectacle de lumière interactif sur la place du Jeu de Balle.

Douze ans après le lancement de Brussels By Lights, près d'un millier de câbles lumineux sillonnent désormais les rues de Bruxelles, représentant 22 kilomètres de motifs lumineux et 12 kilomètres de guirlandes. L'événement propose notamment des lustres de style Versailles dans la rue du Marché aux Herbes ainsi que des guirlandes lumineuses dans la rue du Midi.