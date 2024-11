La coalition Groen-Open Vld-N-VA-Vooruit seule possibilité à Bruxelles? "Ceux qui disent ça ne sont pas bons en maths", répond Philippe Close

Sa porte-parole précise que c'est le rôle du formateur francophone David Leisterh (MR), et non à elle, de chercher à convaincre les socialistes francophones. Elke Van den Brandt a trouvé un accord avec la N-VA, l'Open VLD et Vooruit pour entamer des négociations pour la formation d'une majorité flamande à Bruxelles. Les socialistes francophones n'entendent toutefois pas s'associer avec les nationalistes flamands.

La formatrice flamande reconnaît que ce n'est pas la coalition la plus évidente. "Mais je peux dire ici la main sur le coeur que c'est la seule coalition possible et que nous devons réussir dans l'intérêt de Bruxelles". "Ceux qui disent ça, ce sont ceux qui ne sont pas bons en maths et en arithmétique", lui répond Philippe Close avant d'ajouter, "ce sont des gens qui ne veulent pas gouverner avec nous".

Une fusion des communes bruxelloises ?

À l'origine des désaccords, il y a notamment cette fuite de la "super nota" dans la presse et dans laquelle on apprend que les 4 partis flamands discutent non seulement de la fusion des zones de police, mais aussi de la fusion des CPAS et carrément des communes. Un point qui crispe particulièrement les socialistes. "Les provocations sont tellement énormes, c'était attendu que l'on soit contre cela. Je pense qu'il ne manque rien dans la liste des choses que l'on ne veut pas", déclare Philippe Close.