La gare Centrale changera totalement de visage d'ici 2027: voici ce qui est prévu pour l'une des plus anciennes stations de la STIB

Le chantier en est à sa troisième et avant-dernière phase, qui consiste en l'agrandissement de la station. Une extension de 3.500 mètres carrés a déjà été créée sous la rue Ravenstein, et une seconde est en cours de construction côté rue du Cardinal Mercier.

Après les travaux initiés en 2022, l'une des plus anciennes stations de métro de la Stib (1969) sera pourvue "de nouveaux espaces, d'un parachèvement renouvelé et d'une meilleure accessibilité PMR", a fait savoir mardi la Société des transports intercommunaux de Bruxelles.

La dernière phase

La dernière phase (de fin 2025 à l'automne 2027) visera la rénovation de l'intérieur de la station. Ces travaux, portés par la Stib, Bruxelles-Mobilité et Beliris, serviront à "agrandir la station et à la rendre plus lumineuse, moderne et accessible". Si la station disposait déjà d'ascenseurs et d'escalators, leur nombre se verra augmenté avec trois ascenseurs (contre deux actuellement) et deux escalators par quai (au lieu d'un).

La superficie de la station sera considérablement augmentée. "Le niveau -1 (Kiosk) passera de 1.600 à 3.500 m², tandis que le niveau -2 (quais) fera 4.300 m² (contre 2.500 avant travaux)." Au niveau de la voirie, les accès par la rue Montagne du Parc seront supprimés au profit d'accès rue Ravenstein et rue du Cardinal Mercier, dotés d'ascenseurs. Les accès de la rue de Loxum seront maintenus.

"Cet agrandissement répond au besoin d'espace pour les nombreuses personnes qui transitent par la gare Centrale. Il permettra en outre de moderniser les équipements et d'installer divers services : ligne de portillons, commerces, point de vente Stib, ou encore œuvres d'art", explique le réseau bruxellois.