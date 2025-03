"La maison brûle, on attend les pompiers": face à une pénurie de magistrats, la cour d'appel de Bruxelles tire la sonnette d'alarme

À partir du 17 mars, cette salle ne servira plus pour les recours en matière de responsabilité civile et d'assurance. De plus, deux tiers des recours en matière de construction ne seront pas pris en charge. En cause : des jugements suspendus temporairement par la Cour d'appel et relayés sur liste d'attente.

"Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez déjà eu un premier jugement. Une des deux parties n'était pas satisfaite et est allée en appel. Tout est déposé, mais il n'y a pas assez de magistrats pour prendre l'affaire. Eh bien, la file s'allonge et s'allonge. On est en 2040 pour les affaires fiscales. En matière civile et commerciale, en général, on est ici sur 2030", constate Marie Dupont, bâtonnière au barreau de Bruxelles.