La Stib renouvelle la signalisation du métro, la ligne 1 interrompue en août

La Stib remplace, depuis 2017, la signalisation existante de ses lignes de métro 1 et 5 par un système plus moderne: le "CBTC" ou "Communication Based Train Control". En août, le chantier entrera dans sa dernière ligne droite: la phase de test. Ces travaux nécessiteront l'interruption des métros 1 entre les arrêts Joséphine-Charlotte et Stockel, du 5 au 22 août prochain. À l'avenir, le système devrait améliorer la circulation des métros, la rendant plus fiable et plus régulière.