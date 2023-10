L'ASBL L'Ilot inaugure son centre de jour mixte pour personnes sans abri à Saint-Gilles

La secrétaire d'État au Logement et à l'Égalité des chances, Nawal Ben Hamou, et le ministre bruxellois de l'Action sociale, Alain Maron, étaient présents à l'inauguration pour féliciter l'équipe de L'Ilot.

Avec la création de ce centre, l'objectif de l'association était d'offrir aux personnes sans abri un lieu d'accueil aéré, lumineux et complet. "En plus des services de première nécessité mieux adaptés aux besoins des bénéficiaires, le centre sert désormais chaque jour 45 repas à table, donne accès à six douches pour les hommes, deux douches pour les femmes et une autre pour personne à mobilité réduite", a-t-elle détaillé. La structure héberge également un projet d'économie sociale de produits certifiés bio.