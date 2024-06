Le bourgmestre de Saint-Gilles agressé dans sa propre commune: "Il a essayé de me porter des coups au visage"

L'incident s'est produit sur le parvis de Saint-Gilles vers 10h45 lorsqu'une personne a attaqué le bourgmestre et tenté de lui donner plusieurs coups de poing. "Le bourgmestre a pu l'éviter et l'agresseur a pris la fuite", a indiqué la police. "Nous recherchons cette personne".

À notre micro, le bourgmestre a réagi à son agression. "Il a essayé de me porter des coups au visage en expliquant que c'était lui le chef et que c'était son territoire. Je lui ai expliqué que l'ordre public devait être respecté, qu'il devait s'éloigner. À plusieurs reprises, j'ai appelé la police", explique-t-il.

L'individu s'en est ensuite pris à Jean Spinette. "Il a jeté mon téléphone par terre. Il a essayé de me porter des coups au visage. Malheureusement, ça souligne le quotidien de nos travailleurs de prévention, nos agents de quartier qui sont confrontés au quotidien à ce genre de phénomène. C'est vrai que la consommation de rue qui est devenue de plus en plus présente, le deal de rue qui se fait de manière éhontée est insupportable pour la plupart des concitoyens qui ne se sentent pas en sécurité", dénonce-t-il.