Le Bruxelles du XVIe siècle se dévoile en juin lors du Brussels Renaissance Festival

Visites guidées, expositions, promenades et chasses au trésor animeront la capitale de ce dimanche 2 juin au 5 juillet à l'occasion du Brussels Renaissance Festival. Le Bruxelles du XVIe siècle va se dévoiler au public avec, en point d'orgue, les représentations de l'Ommegang, les 3 et 5 juillet sur la Grand-Place.

Le musée de la Porte de Hal s'ouvrira tout au long du festival aux curieux, à travers des visites guidées jusqu'au sommet du monument et des promenades autour des anciens murs d'enceinte de Bruxelles. Des visites sont également prévues à la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule et à la Maison du Roi, où un festin musical en costumes d'époque ravira les papilles et les oreilles le 8 juin. Les Marolles auront aussi droit à leurs promenades guidées pour découvrir la figure de Pieter Bruegel.

L'ambiance de la Renaissance embaumera la capitale dès dimanche à l'occasion d'une journée des familles au Palais du Coudenberg, durant laquelle les enfants pourront se glisser dans la peau des Bruxellois d'antan. Un jeu urbain dans le quartier royal et des chasses au trésor souterraines seront également proposés.

Une exposition architecturale et culturelle attendra les visiteurs à la Maison d'Érasme et au Béguinage d'Anderlecht, et des concerts enchanteront les mélomanes à l'académie de musique d'Anderlecht le 20 juin.

Le point d'orgue du festival sera l'Ommegang. Cette parade, qui fait revivre l'entrée triomphale de l'empereur Charles Quint et de son fils Philippe dans les rues de Bruxelles en 1549, se produira les 3 et 5 juillet sur la Grand-Place de Bruxelles. Près de 1.400 participants sont attendus. Un village Renaissance sera par ailleurs installé au parc royal et le célèbre tournoi de tir à l'arbalète sera au programme également.

Les tarifs et disponibilités pour ces divers événements sont à voir sur le site www.brf.brussels.