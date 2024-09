Le CD&V bruxellois propose un report d'un an pour la LEZ, en guise de compromis

L'élu bruxellois du CD&V Benjamin Dalle a introduit deux amendements à la proposition du MR, du PS, des Engagés et de l'Open Vld de retarder la prochaine phase de renforcement de la zone de basses émissions bruxelloise (LEZ). Pour Benjamin Dalle, il faudrait limiter le report à un an (2026 plutôt que 2025) et sensibiliser les propriétaires de véhicules bientôt interdits.