"Le City2 complètement évacué": une intervention des pompiers dans le centre commercial, que s'est-il passé?

"Le City2 à Bruxelles a été complètement évacué. Police, pompiers et ambulances sont présents sur place !", nous avertit-on via le bouton orange Alertez-nous peu avant 13h. "Tout d’un coup, une sirène a retenti et nous avons dû évacuer", nous dit un autre client du centre commercial situé sur la rue Neuve.

Contactés, les pompiers nous informent qu'il s'agissait d'une alerte incendie, sans gravité : "Effectivement, c'était un petit foyer dans le restaurant Bunny au rez-de-chaussée du centre. Tout est rentré dans l'ordre", explique le porte-parole Walter Derieuw.