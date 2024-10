Le pavillon Omer Vanaudenhove dans le parc du Cinquantenaire fait peau neuve

Le pavillon, qui se trouve juste à côté de la Grande Mosquée, est nommé en l'honneur de l'homme politique Omer Vanaudenhove (1913-1994). Le libéral l'a inauguré en 1956 comme un endroit de rencontre pour les personnes pensionnées alors qu'il était ministre fédéral des Travaux publics et de la Reconstruction sous le gouvernement Van Acker IV. Depuis, des activités socioculturelles destinées aux seniors, et ensuite aux jeunes, y ont été organisées.

Après sa rénovation, la gestion du bâtiment reviendra aux maisons de quartier de la Ville de Bruxelles. Elles y organiseront des activités socioculturelles, surtout pour et par les riverains. "Le pavillon et futur centre socioculturel doit rester ouvert à tout le monde et pourra accueillir des conférences et débats, des ateliers participatifs, des repas solidaires ou encore d'autres animations", souligne la Ville de Bruxelles.

La rénovation du pavillon devrait aussi contribuer à donner un nouveau visage au parc du Cinquantenaire pour célébrer dignement le 200e anniversaire de la Belgique en 2030. Ce nouveau lieu "complète une série d'événements organisés pour commémorer l'anniversaire de l'indépendance de la Belgique en 2030, tout en conservant une présence locale".