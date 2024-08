Le premier festival Open Airs de Bruxelles aura lieu le 31 août

La Ville de Bruxelles et l'ASBL Brussels by Night lancent le premier festival Open Airs de Bruxelles, le 31 août 2024, annoncent-elles dans un communiqué mercredi. Cinq places iconiques de la ville accueilleront cinq collectifs locaux plus ou moins confirmés, pour cinq concerts différents: place De Brouckère, place Poelaert, place d'Espagne, Congrès-Cité Administrative et Vauxhall. Les organisateurs attendent 15.000 personnes.