Les gastronomes bruxellois seront servis lors du 'Eat Festival Brussels' fin septembre

Un florilège de chefs, pâtissiers, fromagers, brasseurs et autres artisans mettront à nouveau en valeur la gastronomie bruxelloise fin septembre, quatre jours durant, lors du 'Eat Festival Brussels' à la Gare Maritime à Tour & Taxi.

Le festival qui célèbre les saveurs de la capitale depuis plus de 10 ans aura lieu du 28 septembre au 1er octobre. Les gastronomes pourront se délecter des mets originaux de 40 chefs, 8 pâtissiers, 8 fromagers et 13 brasseurs dans un seul et même lieu.

Le rendez-vous bruxellois s'allie cette année au festival de la bière 'BXLBeerFest' qui se déroulera le même week-end, sur le site de Tour & Taxis. Les détenteurs d'une entrée pour le 'Eat Festival Brussels' pourront accéder à cet événement festif à prix réduit.