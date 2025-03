Les pompiers et la Protection civile déployés devant la Régie des bâtiments à Bruxelles: "Que s'est-il passé?"

"Que se passe-t-il devant le bâtiment du MR a Bruxelles entre Louise et Hôtel des Monnaies? Il y avait les pompiers et des ambulances", nous signale Mariam via le bouton orange Alertez-nous.

Un colis contenant de la poudre suspecte a été découvert mercredi dans des bureaux du ministère public situés avenue de la Toison d'Or à Bruxelles, ont indiqué la Régie des Bâtiments et les pompiers de Bruxelles, confirmant une information de Het Laatste Nieuws. Deux personnes qui auraient été en contact avec ce paquet ont été décontaminées, sans pour l'instant présenter de symptômes.