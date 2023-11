Les travaux de réaménagement du rond-point Schuman débuteront lundi

Les travaux sur le rond-point Schuman démarreront ce lundi 20 novembre, annonce vendredi Beliris, l'organe de coopération entre le fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale pour les projets de construction, de rénovation et de restauration du patrimoine de la capitale.

Ils dureront environ deux ans et ont pour ambition de transformer ce lieu emblématique du quartier européen en une agora urbaine moderne et conviviale, propice aux rencontres et à la mobilité active.

Le chantier se déroulera en plusieurs phases. Les travaux débuteront par la démolition du centre du rond-point du 20 novembre au 22 décembre 2023.