L'Hôtel de Ville de Bruxelles s'illuminera de rose pour sensibiliser au cancer du sein

Après le musée royal des Beaux-Arts d'Anvers (KMSKA) le 30 septembre et le Parlement européen le 1er octobre, c'est au tour d'un autre bâtiment emblématique du paysage belge de revêtir sa dentelle de rose. Sur la Grand-Place de Bruxelles, l'Hôtel de Ville rappellera en couleur l'importance du dépistage du cancer du sein, pour un diagnostic et un traitement rapides et efficaces.

"Le cancer du sein demeure la forme de cancer la plus fréquente chez les femmes en Belgique. Un mode de vie sain et un dépistage précoce sont déterminants pour influencer positivement l'évolution et le traitement de la maladie", souligne Jan Lamote, médecin et président de Pink Ribbon.

De son côté, la Ville de Bruxelles continue de renforcer l'accès au dépistage dans ses hôpitaux publics, a assuré son bourgmestre Philippe Close.

Des illuminations rosées de bâtiments symboliques sont organisées partout dans le monde depuis 2000 pour attirer l'attention sur le cancer du sein.