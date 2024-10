MOLENBEEK : Catherine Moureaux annonce l'ouverture de discussions avec le PTB

La bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean Catherine Moureaux (PS) entamera des discussions avec le PTB en vue de former une majorité dans cette commune bruxelloise. "Clairement, on va commencer par voir le PTB", a-t-elle déclaré à la RTBF.

"Ce qui compte, c'est d'entendre le signal de la contestation, des difficultés socio-économiques, et donc de créer une majorité de progrès. (...) Le progrès, c'est forcément à gauche et donc, ça commence par des discussions avec le PTB qui est la deuxième force après nous", a expliqué Catherine Moureaux.

La liste PS-Vooruit, emmenée par la bourgmestre sortante a remporté les élections à Molenbeek-Saint-Jean, non sans avoir perdu 5 des 17 sièges qu'elle occupait sous la précédente législature. La liste PTB-PVDA suit de près avec 11 sièges (+4). Une bipartite est mathématiquement possible, mais elle ne dispose que d'un seul siège d'avance.

Dans un communiqué, la tête de liste PTB Dirk De Block s'est dit "prêt à entrer dans une majorité et à défendre des priorités claires : des logements accessibles, un enseignement de qualité, ainsi que des quartiers plus propres et sécurisés". "Nous allons entamer des discussions avec les autres partis pour explorer les possibilités de convergence."