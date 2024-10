"Nous avons le souhait d'augmenter notre nombre de bourgmestres, de participations à des majorités locales et plus globalement de mandataires sur l'ensemble de l'espace francophone", a déclaré celui qui est aussi bourgmestre de Namur depuis 2012. "Nous espérons pouvoir encore mieux incarner ce projet de renouveau que nous avons présenté avec Les Engagés et qui a joui d'un grand capital confiance en juin dernier."

Si les sondages pré-électoraux ont indiqué que Les Engagés pourraient continuer leur montée en puissance en Wallonie et à Bruxelles, le président du parti ne veut toutefois pas s'y fier. "Ce n'est jamais une bonne aide. Soit ils sont trop favorables et ça augmente un peu trop la confiance, soit ils sont défavorables et ça sape le moral", a-t-il commenté à ce sujet. "Je m'en remets dès lors au destin et au choix des citoyens."