Nouveaux coups de feu entendus cette nuit à Anderlecht: que s'est-il passé place de la Vaillance?

Le contexte de ces tirs, survenus vers 02h00 à proximité de la station de métro, n'est pas encore connu. On ne relève aucun blessé. La police et le parquet mènent l'enquête.

Bernard Quintin et la police fédérale se réunissent sur la question

Bernard Quintin, le ministre de l'Intérieur, tient à ce sujet une réunion avec la police fédérale et le SPF Intérieur ce lundi à 11h30. Elle fait suite aux événements des deux dernières semaines, liés au trafic de drogue à Bruxelles.

Cette réunion vise à définir la façon de renforcer la police judiciaire fédérale comme le prévoit l'accord de gouvernement et soutenir davantage les forces de police bruxelloises sur le terrain.

"L'objectif est double : protéger les citoyens à court terme et concrétiser un renforcement de la police judiciaire fédérale le plus rapidement possible pour lutter contre la criminalité organisée et le trafic de drogue", a expliqué le cabinet du ministre.

Un jeune homme de dix-neuf ans a été abattu samedi soir alors qu'il pénétrait dans la station de métro Clémenceau à Anderlecht. Il a été vraisemblablement victime d'un règlement de comptes lié au trafic de drogue.