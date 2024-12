Nouvel An: un couvre-feu imposé aux mineurs dans le quartier de Cureghem à Anderlecht

A Anderlecht, les jeunes de moins de 16 ans ne pourront pas sortir non-accompagnés dans le quartier de Cureghem le soir du Nouvel An. Il s'agit d'une mesure préventive et non punitive, selon le bourgmestre. D'autres communes bruxelloises pourraient prendre une décision similaire.

Cette mesure est d’application dans le quartier de Cureghem. Les jeunes ne pourront pas sortir non accompagnés d’un adulte après 19h. Les autorités communales justifient cette décision par un double objectif : éviter des troubles à l’ordre public et protéger les jeunes. "Les enfants ne doivent pas être dehors à ce moment-là. C’est pour leur propre sécurité", justifie le bourgmestre Fabrice Cumps (PS). Il évoque les feux d'artifice Cobra 8, souvent utilisés dans la ville et qui peuvent arracher la main en cas de mauvaise manipulation.

Tant à Anvers que dans d'autres villes belges, la nuit du Nouvel an est l'une des plus chargées pour les services de police et les pompiers, notamment en raison de nuisances et d'incidents liés aux feux d'artifice.

D’autres communes bruxelloises envisagent d’ailleurs des restrictions similaires à celles prises à Anderlecht. Le bourgmestre d'Etterbeek, Vincent De Wolf (MR), a déclaré à Bruzz, qu'il pensait lui aussi à mettre en œuvre l'assignation à résidence préventive.