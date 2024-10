Plus de 200 manifestants appellent l'UE à mettre fin aux subventions des énergies fossiles

"Il ne s'agit plus là d'une peur abstraite, mais d'une réalité bien concrète. Entre les sécheresses, les inondations, ou la récente tempête Boris, le changement climatique tue chaque année de plus en plus de gens en Europe et ailleurs", a rappelé l'un des porte-paroles d'Extinction Rébellion Belgique, Dominik Kulczynski.

Pointant l'incohérence entre la signature de traités internationaux "ambitieux" comme l'Accord de Paris et le maintien des financements européens aux entreprises d'énergies fossiles, le porte-parole a appelé les pays membres à s'engager en faveur d'une action climatique "efficace".

"C'est pourquoi nous demandons la création d'assemblées citoyennes contraignantes. Les initiatives de démocratie participative ont déjà montré que les citoyennes et citoyens tirés au sort et informés par des scientifiques sont bien plus à même de représenter les intérêts de la société, à la différence de certains politiciens carriéristes qui ne pensent qu'à gagner des voix et à protéger les intérêts d'une minorité de riches actionnaires", a insisté Dominik Kulczynski.