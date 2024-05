Plus d'une cinquantaine de manifestants dans les rues de Bruxelles... à vélo: ils dénoncent le "génocide" à Gaza

La 18e édition de Via Velo Palestina a démarré samedi matin, au départ du parc du Cinquantenaire. Toute la journée, les manifestants sillonneront les rues de la capitale à vélo pour dénoncer le politique d'apartheid israélienne à l'encontre du peuple palestinien et le "génocide" en cours à Gaza.

Entre 50 et 100 personnes composaient le cortège, qui s'est élancé dès 10h30 pour arriver vers 16h00 place Anneessens. Organisées depuis 2007, ces manifestations à deux roues s'inscrivent dans le cadre de la campagne Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS) qui cible Israël.

"Les morts et les blessés - majoritairement des civils dont de nombreux enfants - se comptent par dizaines de milliers. Les habitants sont systématiquement privés d'eau potable, de nourriture et de soins médicaux. Aucun type de bâtiment n'est épargné par les bombardements: ni édifices religieux, écoles, hôpitaux ou bâtiments de l'agence onusienne chargée des réfugiés palestiniens, l'Unrwa", a rappelé le collectif.

Les manifestants qualifient toutefois la "riposte" israélienne à la suite du 7 octobre de "génocide", et pointent la destruction "d'une ampleur jamais vue" de Gaza.

"Depuis 17 ans, les 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza étaient soumis par Israël à un blocus cruel provoquant des pénuries graves de biens essentiels (nourriture, eau potable, électricité, médicaments, etc). Le 7 octobre 2023, le Hamas a réagi de manière extrêmement violente à cette situation insupportable - violence dont des civils israéliens ont été les victimes", a déploré le collectif citoyen Via Velo Palestina.

"Niant droit international et décisions onusiennes, l'État d'Israël est depuis longtemps hors-la-loi, notamment grâce au soutien politique, militaire et économique des États-Unis et de nombreux États de l'UE, dont le nôtre", a-t-il conclu.