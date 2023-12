Plusieurs rues fermées à la circulation à Bruxelles pour le réveillon du Nouvel An

Les spectateurs et spectatrices sont invités à se présenter, le plus tôt possible, dans l'une des quatre zones prévues à cet effet - et dont l'accès se fera à pied. Le public pourra assister aux festivités dans la zone A (place des Palais, avec un accès par la rue Royale), B (place du Trône, en y accédant par la porte de Namur et le boulevard du Régent), C (le parc royal, via la rue Royale ou la rue de la Loi) ou D (la rue Ducale entre la rue Zinner et la rue Lambermont, avec un accès rue de la Loi).

Plusieurs rues seront par ailleurs fermées à la circulation le 31 décembre, à savoir la place des Palais, dès 14h00, ainsi que la rue Ducale (entre la rue de la Loi et le boulevard du Régent), dès 20h00. À partir de 21h00, la rue Royale (entre rue de la Loi et place Royale), le boulevard du Régent (entre les rues Lambermont et Ducale) et la rue de la Pépinière (entre la rue de Namur et la place du Trône) seront également bloqués.