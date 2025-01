Travaux du Carrefour Léonard: une nouvelle phase prévue au printemps va compliquer la vie des automobilistes

Depuis le 20 janvier, le tunnel de l'E411 qui passe sous le Carrefour Léonard est fermé la nuit. Mais au printemps prochain, c'est l'inverse qui se produira : dès le mois d'avril, ce même tunnel fermera la journée. En effet, comme le rapporte BX1, c'est une conséquence d'une nouvelle phase des travaux. En tout, ce sont deux bandes qui seront disponibles vers Namur et une seule bande vers Bruxelles.

Cette situation devrait une nouvelle fois compliquer la vie des automobilistes wallons, venant travailler à Bruxelles. De plus, ce ne sont pas les seuls travaux qui sont prévus à cette période. Un pont routier sera détruit et remplacé à Jezus-Eik (Notre-Dame-au-Bois) à l'entrée de Bruxelles. Toujours selon la télé locale bruxelloise, ce chantier est prévu jusqu'en 2026 et aura déjà des conséquences dès le mois de février sur l'E411.