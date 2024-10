Un candidat Vlaams Belang fait l'apologie du fascisme sur son site web

M. Lipari, 8e sur la liste VB pour les élections du 13 octobre prochain à Bruxelles-Ville, a diffusé sur son site -rendu inactif depuis les révélations de BRUZZ- plusieurs messages en français où il étale ses idées et convictions fascistes.

Dans un commentaire publié sous la photo, il remercie chaleureusement les "amis" de Casa Pound -un mouvement néo-fasciste italien- pour leur accueil en Italie et la carte de membre de l'organisation qu'il a reçue à l'occasion de cette visite.

Dans un autre message consulté par BRUZZ, M. Licari évoque encore les années où il fut président du mouvement des jeunes de Front National belge.

Il a également publié une photo de ses trois chats persans, baptisés Cleopatra, Falangia et Meina. Ces deux derniers noms évoquent, pour le premier, la Phalange espagnole, une organisation fasciste créée dans les années '30; et pour le second, le village italien de Meina où des SS exécutèrent près de 60 Juifs en 1943.