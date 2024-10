Oxfam largue des centaines de tracts d'évacuation israéliens depuis la Bourse de Bruxelles

"Ces ordres d'évacuation émis par l'armée israélienne obligent constamment les familles de Gaza à se déplacer", ont appuyé la quinzaine d'activistes d'Oxfam. Selon l'ONG, les familles gazaouies, dont beaucoup de femmes et d'enfants, ne savent toutefois pas où se diriger la plupart du temps, car les tracts sont imprécis. "Rien n'est sûr à Gaza", a-t-elle insisté. Ces ordres d'évacuation "confus" émis par l'armée israélienne n'aident pas les habitants de Gaza, provoquant au contraire "le chaos et la peur". Quelque 1,9 million de Gazaouis, "soit 90 % de la population totale de la bande de Gaza", ont été déplacés à l'intérieur du pays depuis le 7 octobre 2023. Les ordres d'évacuation obligent également les gens à s'éloigner des rares infrastructures disponibles.

L'organisation exige l'arrêt immédiat des violences dans la bande de Gaza et continue à appeler à un cessez-le-feu entre Israël et la Palestine et, par extension, dans toute la région. "Des chiffres prudents démontrent que plus de 6.000 femmes et 11.000 enfants ont été tués à Gaza par l'armée israélienne au cours des 12 derniers mois", indique l'ONG.