Un couvre-feu imposé aux mineurs à Cureghem à Anderlecht le soir du Nouvel An: "Il y a un vrai danger dans ce quartier"

A Anderlecht, les jeunes de moins de 16 ans ne pourront pas sortir non-accompagnés dans le quartier de Cureghem le soir du Nouvel An. Il s'agit d'une mesure préventive et non punitive, selon le bourgmestre. D'autres communes bruxelloises pourraient prendre une décision similaire.

C'est une première. La commune d'Anderlecht, en région bruxelloise, a décidé d'imposer un couvre-feu aux mineurs de moins de 16 ans le soir du Nouvel An. Cette mesure est d’application dans le quartier de Cureghem. Les jeunes ne pourront pas sortir non-accompagnés d’un parent ou d'un tuteur légal à partir de 19h. Les autorités communales justifient cette décision par un double objectif : éviter des troubles à l’ordre public et protéger les jeunes.

"La nuit de la Saint-Sylvestre, il y a de plus en plus de violences avec l'usage de feux d’artifice. Mais, en fait, ce sont des charges explosives, les fameux pétards Cobra 8 qui sont utilisés. Donc, il y a un vrai danger dans ce quartier parce que les forces de police sont attaquées, les pompiers sont attaqués. Et donc nous, vraiment, on veut prendre une mesure de protection des jeunes pour empêcher qu'ils soient victimes de ces violences", explique le bourgmestre Fabrice Cumps (PS).