Un enfant se retrouve sous un tram à Evere: "Il a fallu le bouger un peu pour le sortir"

Le pire a été évité, ce mercredi à Evere, peu avant 16h. Un enfant de 8 ans s'est retrouvé sous un tram près de la place de la Paix, nous informe-t-on via le bouton orange Alertez-nous. Les secours et la police sont rapidement arrivés sur place pour le dégager. "On avait l'intention de lever le tram, mais bouger un peu l'enfant a suffi pour le sortir", rassure le porte-parole des pompiers Walter Derieuw.

©SIAMU Bruxelles

L'enfant, qui n'avait pas de blessures apparentes, "a été transporté à l'hôpital dans un état qui n'était pas inquiétant", continue-t-il avant de confirmer, plus tard, que ses jours ne sont pas en danger. La zone de police Bruxelles-Nord, qui confirme l'incident, ne se prononce pas sur l'état de la victime, bien que les échos soient "positifs".