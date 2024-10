Un restaurant inexploitable après un incendie à Saint-Josse-ten-Noode

Le restaurant, situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment de la rue des Coteaux, a pris feu aux alentours de 14h00, provoquant immédiatement un important dégagement de fumée. À l'arrivée des pompiers, l'incendie était déjà pleinement développé.

"Le feu a démarré dans la cuisine située à l'arrière du bâtiment, avant de se propager dans la hotte de cuisine et la cheminée d'évacuation", a précisé le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. "Le crépi et le matériau d'isolation de la maison adjacente commençaient également à être en proie aux flammes, mais grâce à une intervention rapide, nous avons pu limiter les dégâts. Il n'y a pas eu de blessés, mais le restaurant n'est plus exploitable."