Un salon des métiers de la sécurité se tient ce samedi dans un contexte particulier

Pendant la journée, des policiers, des pompiers et des ambulanciers sont présents pour parler de leur métier aux plus jeunes, aux plus curieux, mais surtout à leurs futurs collègues. Beaucoup de personnes sont, en effet, venues à ce salon, car elles veulent être policiers ou pompiers, par exemple. Et elles sont là pour organiser leur parcours de recrutement.

Sont présents: une échelle de pompiers, une tente de la Croix-Rouge avec des ambulanciers, mais aussi des pompiers qui expliquent comment éteindre un feu de friture. Ils sont là pour expliquer un petit peu plus l'envers du décor.

Cette année, il y a eu 1.000 inscrits, c'est 30% de plus que l'année passée. Cela montre à quel point les métiers de secours attirent toujours autant.