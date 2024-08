Un temple de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours bientôt à Bruxelles

L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, dont les membres du culte sont habituellement surnommés mormons, a annoncé la prochaine installation d'un premier temple de son église en Belgique. La communauté a racheté un bâtiment dans le centre de Bruxelles et attend désormais les divers permis destinés à transformer un ancien immeuble de bureaux en centre cultuel.

Selon des documents consultés par Belga, le bâtiment choisi est situé au 52, avenue des Arts, au centre de Bruxelles. Cet immeuble de bureaux, d'environ 2.360 m², a été racheté en 2021 et fait l'objet, cette même année, d'une demande de changement d'affectation en tant que centre cultuel et culturel. Une nouvelle demande de permis, d'environnement cette fois, a été déposée le 25 juin 2024 pour une réaffectation des bureaux en lieu cultuel avec possibilité d'hébergement, mais celle-ci a été refusée le 23 juillet. L'information a été confirmée par Bruxelles Environnement.

"Nous pouvons seulement confirmer que les procédures et négociations se poursuivent en bonne et due forme, conformément aux prescriptions de la Ville de Bruxelles", a pour sa part indiqué le porte-parole de l'Église en Belgique. Aucune date n'a été évoquée quant à l'ouverture de ce temple.

Les temples au sein de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours sont les édifices les plus sacrés de ce culte venu des États-Unis et qui rassemblerait 7.000 membres dans ce pays. Ces bâtiments sont habituellement limités aux seuls membres de la communauté et permettent l'organisation de cérémonies sacrées.