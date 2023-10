Une canne pour personnes non-voyantes high-tec présentée à Bruxelles

Associée à des écouteurs et à un smartphone via bluetooth, les différents modèles de la canne électronique offrent une géolocalisation et des alertes sonores en cas de danger, pour mieux guider l'utilisateur dans les rues.

Outre la canne blanche électronique, plus de 600 autres produits destinés au public non-voyant seront présentés au salon BrailleTech, tels que des livres de coloriage en relief, des pèse-personnes parlants, etc. Plusieurs ateliers seront également organisés, lors desquels les personnes concernées pourront s'informer sur les différents dispositifs d'assistance.

Quelque 800 personnes, dont la ministre fédérale Karine Lalieux (PS), ont participé jeudi au salon qui se tient du 12 au 14 octobre. "Nous sommes prêts à accompagner le plus grand nombre possible de personnes non-voyantes et malvoyantes vers une plus grande autonomie", a déclaré la ministre en charge des Personnes handicapées.

L'entrée au salon, ainsi qu'à tous les ateliers, est entièrement gratuite, a précisé la Ligue Braille.