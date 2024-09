Une vidéo d'un spectaculaire accident de voiture à Bruxelles se propage sur TikTok: de quoi s'agit-il? On vous explique

La vidéo d'un gros accident de voiture dans les rues de Bruxelles devient viral sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Tiktok. De quoi s'agit-il vraiment ?

Cependant, rassurez-vous, rien de cassé et personne de blessé. En effet, il s'agit d'images d'enregistrement du film belge "La nuit se traîne", co-produit par RTL. "Les enregistrements ont eu lieu à Bruxelles entre mars et mai de l'année dernière. Ce ne sont donc pas des images récentes", a expliqué Michiel Blanchart, réalisateur du film, à nos confrères de la VRT.

Le film est même sorti en salle cette semaine. Si la scène est réaliste, c'est donc parce qu'elle a été effectuée par des professionnels. Cependant, le spectateur attentif aura pu remarquer des petits indices qui prouvent qu'il s'agit mis d'une mise en scène.

En effet, si on regarde bien, on peut voir une caméra se diriger vers les voitures situées à l'arrière. De plus, sous la voiture bordeaux, on peut voir des pièces en béton censées retenir la voiture pour qu'elle ne bouge pas.