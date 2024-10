Viols dans le bois de la Cambre, comment éviter le pire? "On ne peut pas installer un policier au pied de chaque arbre"

C'est l'un des rendez-vous du jeudi soir de la jeunesse bruxelloise: les Jeux d'hiver, épicentre de la fête et idéalement situé dans le bois de la Cambre, à deux pas de l'université, parfaitement isolé du voisinage. Sûrement trop isolé, puisque c'est là que plusieurs jeunes filles indiquent avoir été agressées sexuellement.

A la sortie de boîte de nuit

Les Jeux d'hiver, déjà engagés sur le sujet, ont décidé de renforcer la sécurité. "On a plus d'agents de sécurité à l'extérieur du bâtiment qui font plus de patrouilles", indique Alexandra De Boeck, adminstratrice de l'établissement. "Mais dans notre périmètre, on ne peut pas aller partout... Malheureusement, le bois de la Cambre, ce n'est pas chez nous."