Il y a 80 ans, l'évasion du 20e convoi de déportés juifs

La commune de Boortmeerbeek a commémoré dimanche le 80e anniversaire de l'évasion du 20e convoi pendant la Seconde Guerre mondiale. Grâce à l'héroïsme de trois jeunes hommes, 17 personnes avaient pu sauter du train dans cette localité du Brabant flamand. Deux survivants du convoi, Simon Gronowski et Vivian Castegnier-Yarom, ont livré dimanche leur témoignage.

Sur l'ensemble du parcours en Belgique, 220 personnes ont pu s'enfuir. Vingt-six personnes ont été fusillées et 90 ont été reprises. 120 personnes ont pu échapper au camp de concentration. Cet événement est unique : nulle part en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale n'a-t-on assisté à une tentative réussie de libérer des Juifs d'un train de déportation.

Le train de marchandises avec à son bord 1.631 personnes a quitté le 19 avril 1943 la caserne de Dossin à Malines en direction du camp de concentration d'Auschwitz. À Boortmeerbeek, une dizaine de kilomètres après Malines, Youra Livchitz, Robert Maistriau et Jean Franklemon parviennent à immobiliser le train et à ouvrir quelques portes de wagon.

L'un des évadés, Simon Gronowski, alors âgé de 11 ans, s'est enfui dans le Limbourg. Aujourd'hui âgé de 91 ans, il n'a pas compris où il était emmené lorsqu'il est monté à bord du train. "Je ne savais pas que j'étais condamné à mort. Mais je me suis échappé : c'était miraculeux", a-t-il déclaré.

La cérémonie de dimanche, à laquelle ont assisté quelque 200 personnes, a duré plus de deux heures. Des représentants communaux de Boortmeerbeek ont prononcé des discours et une minute de silence a été observée. Un trompettiste a joué le Last Post après que des fleurs ont été déposées au pied du monument.