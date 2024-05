Jozef Leempoels, né à Rotselaar le 1er janvier 1917 devient le nouveau doyen de Belgique

Jozef Leempoels, plus connu sous le nom d'Alfons, un homme âgé de 107 ans né le 1er janvier 1917 à Rotselaar (Brabant flamand) est le nouveau doyen des Belges, a indiqué jeudi Anthony Croes-Lacroix de la European Supercentenarian Organisation (ESO). Il succède ainsi à Benedictus Bellens, plus connu sous le nom de Louis, né en novembre 1916 (107 ans) à Geel, dans la province d'Anvers et décédé mardi.