La grande foule pour applaudir Avril Lavigne

La grande foule était présente devant la scène principale (Main Stage) du festival Rock Werchter pour applaudir la prestation de la punk canadienne Avril Lavigne. Ses grands succès "Complicated" et "Sk8ter Boi" ont été repris haut et fort à travers la plaine brabançonne.

Les attentes envers Avril Lavigne, qui effectue à une tournée "Greatest Hits" à travers l'Amérique du Nord et l'Europe, étaient importantes samedi soir peu après 19h00. La chanteuse a bien entamé son show avec "Girlfriend" avant de poursuivre avec "What the hell" et son tube "Complicated".

Feux d'artifice et confettis noirs et roses, de la même couleur que les vêtements de la chanteuse, ont agrémenté le spectacle.