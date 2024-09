L'affaire Schild & Vrienden reste entre les mains des mêmes magistrats en appel

Dries Van Langenhove et plusieurs de ses camarades sont poursuivis pour racisme et négationnisme. Le jeune élu devait également répondre de violation de la loi sur la détention d'armes.

Le 12 mars dernier, le tribunal correctionnel a condamné Dries Van Langenhove à un an de prison ferme pour infraction à la loi sur le racisme et le négationnisme. Il a également écopé de 10 mois de détention avec sursis pour violation de la loi sur la détention d'armes, à une déchéance de ses droits civiques pendant 10 ans et à une amende de 24.000 euros. Son bras droit a, lui, écopé de huit mois avec sursis et d'une amende de 8.000 euros. Quatre prévenus se sont vu infliger six mois avec sursis et 8.000 euros d'amende. Le dernier prévenu a bénéficié de la suspension du prononcé de la condamnation sous conditions, notamment celle d'une visite guidée à la caserne Dossin de Malines.

Le jeune député d'extrême-droite, qui clamait dès janvier qu'il irait en appel car son procès n'était selon lui pas équitable, et cinq co-prévenus ont finalement interjeté appel.