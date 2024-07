Le Beach Festival à Nieuport démarre sous des températures tropicales

Le Beach Festival à Nieuport démarre vendredi après-midi sous des températures tropicales. Un peu après 15h00, le festival démarre avec un concert de Dagny. Jusqu'à dimanche, le programme comprend encore des concerts de Sting, Keane, Oscar And The Wolf et Clouseau, entre autres.

Les organisateurs ont étendu le festival de 2 à 3 jours et peuvent compter sur le beau temps pour le début du Beach Festival. Le vendredi, Oyesono, Seasick Steve et Fantastic Negrito se produiront. La tête d'affiche de la première journée du festival est Sting.

La journée de samedi débutera un peu avant 14h00 avec une prestation d'Attention Attention, suivie de Jokke et de Loreen. Suivront Dave Stewart et Keane. Oscar And The Wolf clôturera la deuxième journée du festival.